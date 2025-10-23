"Моряци" с победа в Шампионската лига на Африка

Стопкадър Ютуб

Юношите на Черно море Димитър Пантев и Бойко Каменов започнаха с бляскава победа новото си танзанийско предизвикателство.

Воденият от тях "Симба" спечели първия си мач от плейофите на африканската Шампионска лига като гост на есватинския шампион "Нсингизини Хотспърс" (Хлути) с 3:0!

Протоколният реванш е в неделя, а влизането в групите изглежда в кърпа вързано, написа фенът на Черно море Радослав Авлавидов във Фейсбук.

