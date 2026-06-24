Моряци са блокирани на кораб в Ормузкия проток повече от два месеца

кадър: Ютуб

Черногорски моряци са блокирани на кораб в Ормузкия проток от повече от два месеца, въпреки подписването на меморандума между САЩ и Иран за отваряне на водния път, съобщава агенция МИНА, цитирана от БТА.

Министерството на външните работи на Черна гора съобщи за телевизия Виести, че към момента не може да се каже кога корабът ще бъде освободен, въпреки сигналите за стабилизация на ситуацията около Ормузкия проток.

Според Министерството на външните работи моряците са в добро здраве и поддържат постоянен контакт със семействата си.

Черногорските институции са в постоянен контакт с компанията за морски транспорт, международните партньори и семействата на моряците и полагат всички усилия, за да осигурят безопасното им завръщане у дома възможно най-скоро.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!