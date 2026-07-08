"Моряците" и Добруджа направиха 2:2 под проливен дъжд във Варна

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Контролата между Черно море и Добруджа завърши 2:2 под проливен дъжд на стадион "Младост" във Варна. Това пише ФК "Добруджа 1919" - Официална страница във Фейсбук.

Двубоят предложи равностойна игра, като и двата отбора създадоха добри положения пред двете врати. Добруджа поведе още във 2-ата минута с попадение на Петър Принджев, а в 18-ата минута Виктор Митев удвои преднината на „жълто-зелените“. До края на срещата "моряците" успяха да възстанови равенството с две безответни попадения.

Участие за Добруджа в проверката взеха: Денислав Стойчев, Димитър Господинов, Петър Вуцов, Калоян Стилиянов, Виктор Митев, Калоян Сърмов, Христодар Христов, Никола Владев, Петър Принджев, Теодор Славов, Даниел Халачев, Марек Чуба, Малик Фол, Бисер Бонев, Керан Керанов, Георги Замфиров, Дейвид Луканов, Ивайло Динев, Кристиян Йовов, Константин Патраклов и Мирислав Пушкаров.

Редактор "Екип на Петел",

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