Моряците на танкера от руския сенчест флот са в нечовешки условия

07.12.2025 / 16:23 1

Кадър БНТ

Моряците на борда на танкер KAIROS са в трагични условия. Това каза пред Maritime.bg представител на Международната федерация на транспортните работници (ITF). Морските лица на борда на танкера, който бе изоставен от турски влекач в териториалното море на България, са се свързали с инспектор на ITF у нас.

На борда няма електрозахранване.

Екипажът спи в надстройката, която е напълно изгоряла.

Моряците са изискали съдействие за осигуряване на зарядни батерии, фенери, суха храна, вода, одеала, месо и колбаси, висококалорични бисквити, топли дрехи и обувки.

Десетте лица на борда са принудени да спят на палубата върху парцали, казаха още от ITF пред Maritime.bg. Те не разполагат със средства за отопление.

Хеликоптер на флота е осигурил провизии и комуникационни средства на екипажа.

 

Корабът не представлява опасност за околната среда. Това съобщи Румен Николов, главен директор на ГД „Спасително-аварийна дейност“ към ИА “Морска администрация” на брифинг по-рано днес, предава БГНЕС.

Екипажът на кораба не иска да бъде евакуиран, а плавателният съд да бъде провлачен в безопасна зона.

Към момента операция по провлачване не може да бъде осъществена поради метеорологичните условия - вятърът достига над 15 м/сек, а височината на вълните е 4–5 бала.

Ситуацията се следи постоянно от ИА „Морска администрация“, ГД „Гранична полиция“, Военноморските сили и местните власти. Катер на ГД “Гранична полиция” е тръгнал тази сутрин към плавателния съд, но неблагоприятните метеорологични условия не са позволили достигането му. ГД "Гранична полиция" извършва постоянно наблюдение с термовизионни камери на плавателния съд.

 

уйчо (преди 34 секунди)
Рейтинг: 120544 | Одобрение: 6494
Ай разберете се, в изгорялата надстройка или на палубата спите, що не искате еакуация, че иначе морето на когото каквото му изкара, негово си е, старо правило.

