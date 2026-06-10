Мощен гръм разтресе Пловдив в 11:45 часа: Прозорците се разтресоха

Пиксабей

Силен тътен разтърси Пловдив около 11:45 часа днес и предизвика вълна от коментари и предположения сред жителите на града. По думите на очевидци звукът е бил толкова мощен, че на места прозорците буквално са се разтресли.

Според пловдивчани гърмежът е бил най-силно усетен в централните и южните части на града, докато в северните квартали е бил значително по-слаб, пише Блиц.

„Район Младежки хълм. Какво беше това силно избухване? Някой чу ли го?“, пита притеснена жителка на града в социалните мрежи.

„Доста силно гръмна. И аз го чух през затворени прозорци, а съм на края на квартала“, коментира жител на квартал „Кючук Париж“.

Сигнали за силния тътен идват не само от различни райони на Пловдив, но и от близките населени места. По информация на читатели звукът е бил чут и в околните села, където също е предизвикал сериозно безпокойство.

Към този момент няма официална информация за причината за мощния гръм, който разтревожи хиляди пловдивчани. Очаква се институциите да излязат с разяснение дали става въпрос за авиационна дейност, военни учения или друг източник на необичайния шум.

Редактор "Екип на Петел",

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