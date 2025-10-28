Мощен играч изкупува нивите в България

Пиксабей

Един от водещите купувачи на земеделски имоти в България – компанията „Агрион“, обяви началото на специална кампания за покупка на земя, която ще продължи до края на 2025 г., предаде 24 часа.

Според експертите сега е и най-подходящият момент за продажба, тъй като пазарът на земеделска земя претърпява динамични промени. Все повече собственици – частни лица и фирми, излизат на пазара, което увеличава предлагането и води до постепенно понижаване на цените.

„Колкото по-рано се реализира сделката, толкова по-добри са условията за продавачите“, коментират от „Агрион“.

Кампанията е насочена към всички собственици на земеделска земя, независимо дали живеят в големите градове или в по-малки населени места. Интерес представляват и имоти, които са наследени, неуправлявани или неподелени между няколко наследници. Компанията изкупува и идеални части, дори когато останалите съсобственици не желаят да продават. Фирми, които искат да продадат по-големи масиви земеделска земя, също ще намерят доверен партньор в „Агрион".

