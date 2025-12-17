Мощен трус разтърси остров в Япония

кадър: EMSC

Земетресение с магнитуд 5,0 по скалата на Рихтер е регистрирано днес край остров Хокайдо, Япония. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC), предаде "Фокус".



Епицентърът на земетресението е бил на 118 км североизточно от Хачинохе, Япония, на 100 км североизточно от Муцу, Япония, на дълбочина 53 км.



Трусът е регистриран в 18:50 часа местно време.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!