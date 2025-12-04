Мощен циклон с дъжд и силен вятър приближава България

Пиксабей

Никулден 2025 се очертава като един от онези зимни празници, в които природата напомня за силата си.

Вместо традиционния студ и тихо време, тази година началото на декември ще бъде белязано от преминаването на активен средиземноморски циклон, който ще донесе валежи и силен вятър източен в почти цялата страна, пише Meteo Balkans, предаде "Новини".

Очаква се още през нощта срещу 6 декември облачността да се сгъсти, а дъждът да започне от югозапад и бързо да обхване България. В много райони валежите ще бъдат до умерени, придружени от силни пориви на вятъра до 60–70 км/ч, особено в Дунавската равнина и крайбрежните зони.

В планините условията ще се влошат още повече – там дъждът ще преминава в мокър сняг, а видимостта ще бъде силно ограничена.

По традиция Никулден е празник, свързан с морето и водата, а Свети Николай се смята за закрилник на моряците, рибарите и всички, които пътуват по вода. Затова не е изненада, че в народните вярвания лошото време на този ден се приема като своеобразно напомняне за силата на природните стихии.

И тази година времето сякаш следва фолклорните мотиви — бурни ветрове, развълнувани води и гъсти облаци ще задават атмосферата на празника.

Въпреки неблагоприятното време, Никулден остава ден на семейната топлина и традиционните ястия. Докато навън вятърът свири по керемидите, а дъждът почуква по прозорците, в повечето домове ще ухае на печена или варена риба, на топла пита и на празничен уют. Бурята отвън само подчертава спокойствието и светлината вътре – контраст, характерен за зимните български празници.

Макар циклонът да може да създаде затруднения в пътуванията и ежедневието, за повечето хора Никулден ще бъде просто още един пример за това колко непредвидимо може да бъде зимното време у нас. А за тези, които вярват в силата на празника, шумният вятър и дъждът са просто част от магията на деня.

Добрините новини са, че след този ден, времето ще се подобрява.

