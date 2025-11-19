Mощи на свети Гавриил Ургебадзе са във Варна

Булфото

Лични вещи и икона с мощи на свети Гавриил Ургебадзе пристигнаха преди дни в България, а днес 19 ноември, те са изложени за поклонение и във Варна.

По повод 30-годишнината от успението на свети Гавриил Ургебадзе (1929 – 1995), с благословението на Грузинския Католикос-Патриарх Илия II и на Негово Светейшество Българския патриарх Даниил, в България пристигат лични вещи (мантията, шапката, поясът, лична икона, която свети Гавриил е носел върху себе си, и саморъчно направен от него кръст, изложени в църквата, която той построява с ръцете си в родната му къща в гр. Тбилиси), както и икона с мощи на свети Гавриил Ургебадзе. Светините придружава племенникът на свети Гавриил – Елдар Ургебадзе.

Инициативата е на Българо-грузинския духовен и културен център „Дарбази“ по благословението на игумена на Бачковската света обител „Успение Богородично“ – Величкия епископ Сионий, пише "Морето".

