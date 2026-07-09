Мощна буря помете Стара Загора и нанесе сериозни щети

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Лятна буря връхлетя Стара Загора този следобед. Ураганен вятър повали дървета, силният дъжд наводни улици в града. Бурята е продължила около 10-15 минути, но е нанесла сериозни щети.

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров съобщи, че на този етап има 8 паднали дървета. Ул. "Гурко" при "Парчевич" е затворена, поради дърво на платното. Има скъсани участъци от контактната мрежа на тролейбусния транспорт, пише novini.bg.

"Всички сигнали се обработват. Ще има цяла нощ дежурни, които ще отстраняват последствията от бурята", съобщи кметът на Стара Загора.

Редактор "Екип на Петел",

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