Мощна експлозия предизвика пожар в Утрехт, има ранени
Кадри Youtube
Няколко души бяха ранени днес, след като мощна експлозия предизвика пожар в центъра на Утрехт - един от най-големите градове в Нидерландия, предаде "Ройтерс", цитирана от БТА.
Местните власти съобщиха, че най-малко четирима души са ранени и че в района е изградена полева болница за оказване на първа помощ на пострадалите.
Пожарът все още не е потушен.
Не е ясно дали все още има хора в засегнатата сграда, тъй като не е било безопасно за пожарникарите да влязат в нея. Причините за експлозията за момента не са установени.
