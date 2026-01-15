Мощна експлозия предизвика пожар в Утрехт, има ранени

Кадри Youtube

Няколко души бяха ранени днес, след като мощна експлозия предизвика пожар в центъра на Утрехт - един от най-големите градове в Нидерландия, предаде "Ройтерс", цитирана от БТА.

Местните власти съобщиха, че най-малко четирима души са ранени и че в района е изградена полева болница за оказване на първа помощ на пострадалите.

Пожарът все още не е потушен.

Не е ясно дали все още има хора в засегнатата сграда, тъй като не е било безопасно за пожарникарите да влязат в нея. Причините за експлозията за момента не са установени.

Редактор "Екип на Петел",

