Мощна експлозия предизвика пожар в Утрехт, има ранени

15.01.2026 / 19:55 0

Кадри Youtube

Няколко души бяха ранени днес, след като мощна експлозия предизвика пожар в центъра на Утрехт - един от най-големите градове в Нидерландия, предаде "Ройтерс", цитирана от БТА. 

Местните власти съобщиха, че най-малко четирима души са ранени и че в района е изградена полева болница за оказване на първа помощ на пострадалите. 

Пожарът все още не е потушен. 

Не е ясно дали все още има хора в засегнатата сграда, тъй като не е било безопасно за пожарникарите да влязат в нея. Причините за експлозията за момента не са установени.

