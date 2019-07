Мощна експлозия разтърси завод за преработка на газ (видео)

Кадър и видео: Туитър

В Китай избухна експлозия в завод за преработка на газ. Това съобщава Централната телевизия.

Взривът е избухнал в 17:50 часа местно време в завода Яима в град Санменсия, провинция Хенан.

Силата на експлозията била такава, че потрошила прозорци на къщи в радиус от 3 километра.

Няколко души са били ранени и са отведени в най-близките болници, пише Life.ru.

Причините за извънредната ситуация все още не са известни. На мястото са спасители, пожарникари и лекари.

Превод: „Петел”

河南三门峡,化工厂爆炸!具体以官方报道为准!【多视频】

Sanmenxia, ​​Henan, chemical plant explosion! The specific report is subject to the official report! pic.twitter.com/z12yLfW9lL