Мощна градушка и пороен дъжд потопиха Хасково, коли са под вода

Закъсали коли до църквата "Св. Богородица" в Хасково след разразилата се буря.

Силна буря с проливен дъжд и градушка връхлетя Хасково около 13 часа, предаде xnews.bg

Пороят продължи близо час, падна и градушка колкото грах. От изпълнителна агенция “Борба с градушките” изстреляха множество ракети, които да разбият ледените късове в облаците на малки парченца.

Няколко автомобила бяха закъсали в дълбоките води до църквата “Св. Богородица” покрай реката на бул. “България”. Екип на КОРЗ беше на място, а няколко улици в района на пазара останаха напълно блокирани.

Мъж опитваше да почисти шахти, за да може водата да се оттече по-бързо.

