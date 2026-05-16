Мощна градушка удари Сливенско

Днешната градушка в Сливенско с. Жельо войвода, обл. Сливен, показа Метео Балканс.

Още през нощта срещу неделя, над страната ще премине зона с валежи, като в Североизточна България те временно ще бъдат по-интензивни и придружени от гръмотевици. След полунощ от югозапад облачността ще започне да се разкъсва и валежите временно ще отслабнат.

През деня обаче нестабилното време отново ще се активизира. Очакват се краткотрайни валежи, а в Източна България и по Черноморието ще има условия за гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, особено в Дунавската равнина и Горнотракийската низина, където временно ще бъде силен.

С нахлуването на по-студен въздух температурите ще се понижат чувствително. Максималните стойности ще бъдат между 12° и 20°, като най-хладно ще остане в западните и североизточните райони.

Времето в София

В столицата денят ще бъде предимно облачен и хладен. Очакват се превалявания от дъжд, а температурите ще останат необичайно ниски за сезона. Максималната температура ще достигне около 12-15 градуса, а вятърът от северозапад ще се усеща осезаемо през целия ден.

По планините

Над планинските райони облачността ще бъде значителна с валежи от дъжд, а по високите части над 1800 метра – и от сняг. Ще духа силен северозападен вятър, който ще понижи температурите чувствително. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 7°, а на 2000 метра – едва около 1°.

По Черноморието

По морето времето също ще остане неустойчиво. Очакват се валежи, а на места и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°. Морската вода остава сравнително прохладна – между 12° и 15°, а вълнението на морето ще бъде около 3-4 бала, с тенденция към постепенно отслабване.

Времето на Балканите

Средиземноморски циклон ще определя облачното и дъждовно време над почти цял полуостров, като по-значителни ще са валежите над Югоизточна Румъния. Валежи от дъжд се очакват в Унгария, Румъния, Сърбия, България, Северна Гърция и СЗ Турция. Към края на деня валежите ще спират и облачността ще започне да се разкъсва и да намалява.

