Мощни бури връхлетяха страната и нанесоха сериозни щети

Стопкадър бТВ

Мощни бури връхлетяха няколко области в България, като за кратко време нанесоха сериозни материални щети. Силна буря премина през Югозападна България и за около 30 минути засегна Благоевград, Кресна, Сандански и Петрич. Заради опасното време областният управител на Благоевград Васил Трендафилов активира системата за предупреждение на населението BG-ALERT за цялата област.

Силният вятър събори светофар на главен път Е-79, което доведе до спиране на движението и в двете посоки. На място са изпратени екипи на полицията. По думите на кмета на Кресна Николай Георгиев в града има и множество паднали дървета, които затрудняват движението, а аварийни екипи разчистват последствията от бурята. Паднали дървета и камъни са регистрирани и в Кресненското дефиле, пише btvnovinite.bg.

Сериозни щети нанесе и градушката в Ямболско. В няколко села са паднали дървета, улици са били затворени, а стопанства и част от местната реколта са унищожени. Най-тежко е положението в селата Завой, Кабиле и Дражево. В Завой силният вятър е отнесъл оранжерии, като е унищожена и продукцията в тях. По данни на областния управител на Ямбол Георги Чалъков няма пострадали хора, а щетите са само материални.

Заради бурята пет населени места са останали без електричество. Екипи работят по отстраняването на аварията, като електрозахранването се възстановява поетапно.

Сериозни са последствията и в Пловдив, където тропически щорм връхлетя града около 21:30 часа снощи. Десетки дървета са паднали, ключови пътни артерии са били наводнени, а автомобили са закъсали в придошлата вода. Бурята прекъсна и футболната среща между „Ботев Пловдив“ и „Локомотив София“ още в петата минута. Мачът беше отложен с 24 часа.

Ураганният вятър е съборил дървета и оборудване на заведения, а десетки улици и булеварди, включително подлезът под Централна поща, са били наводнени. На места водата е излизала обратно през шахтите, а движението е било временно ограничено заради паднали дървета и наводнения. За около час в града са паднали над 30 литра дъжд на квадратен метър. Има и аварирали автомобили при опит да преминат през наводнени улици и подлези.

Редактор "Екип на Петел",

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