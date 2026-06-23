Мощно торнадо удари Русия

Стопкадър Нова Тв

Повече от 90 частни домове бяха повредени от мощно торнадо в Русия. Има ранени, като броят им се уточнява. Медицинска помощ са потърсили 16 души.

Торнадото преминало в покрайнините на 30-хилядния град Кушва в Уралския федерален окръг. То съборило дървета, скъсало жиците на електропреносната мрежа и повредило десетки автомобили. Без ток са около 4 хиляди домакинства, пише nova.bg.

Управата на града въведе частично бедствено положение и прави оценка на щетите.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!