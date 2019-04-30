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Мощно торнадо в Румъния обърна автобус

30.04.2019 / 20:39 1

Мощно торнадо се изви на около 50 километра северно от Силистра, край село Драгалина в Румъния. Кадри от стихията бяха публикувани в социалните мрежи, предава нова тв.


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Местните медии съобщават за обърнат автобус, в който са пътували 39 души. 7 от тях са ранени и вече са получили първа помощ.

 

 

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4udovi6teto (преди 29 минути)
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