Мощно земетресение от 6.2 по Рихтер разтърси Италия

Пиксабей

Мощно земетресение от 6.2 бала по скалата на Рихтер разтърси Южна Италия. Епицентърът е бил на 124 километра северно от град Месина, в Тиренийско море. По данни на Средиземноморския европейски сеизмологичен институт земетресението е било на дълбочина 240 километра.

Най-силно трусът е усетен в градчето Паола, което се намира само на 22 километра източно от епицентъра. Жителите съобщават за два силни труса с кратка продължителност. Земетресението е усетено и в областите Кампания, Пулия, Калабрия и до Палермо на остров Сицилия, предаде "Фокус".

Няма данни за пострадали и сериозни разрушения.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!