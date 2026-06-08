Мощно земетресение от 8,2 разтърси Филипините

Пиксабей

Земетресение с магнитуд 8,2 разтърси филипинския остров Минданао тази сутрин, съобщи Германският изследователски център за геонауки, цитиран от Ройтерс.

Земетресението е било на дълбочина 10 км, уточни центърът, пише БТА.

Първоначално силата на труса бе оценена на 7,3.

Американската предупредителна система за цунами издаде предупреждение за заплаха от високи вълни след мощния трус.

Редактор "Екип на Петел",

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