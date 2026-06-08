реклама

Мощно земетресение от 8,2 разтърси Филипините

08.06.2026 / 07:04 0

Пиксабей

Земетресение с магнитуд 8,2 разтърси филипинския остров Минданао тази сутрин, съобщи Германският изследователски център за геонауки, цитиран от Ройтерс. 

Земетресението е било на дълбочина 10 км, уточни центърът, пише БТА.

Първоначално силата на труса бе оценена на 7,3.

Американската предупредителна система за цунами издаде предупреждение за заплаха от високи вълни след мощния трус.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама