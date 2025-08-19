Мощно земетресение разлюля Исламабад и градове в Хайбер Пахтунхва

снимка пиксабей

Мощно земетресение с магнитуд 5.2 по Рихтер удари Исламабад, Равалпинди и редица градове в Хайбер Пахтунхва във вторник, предизвиквайки паника сред жителите, които вече се борят с последиците от наводнения.

Земетресението е с епицентър в афганистанските планини Хиндукуш, на 190 километра дълбочина. Макар и дълбок, трусът се е почувствал ясно в редица северни градове.

Жители на Пешавар, Аботабад, Чарсада, Читрал, Харипур, Малакад, Батхела и околните райони съобщават за силни вибрации. Хората масово излизаха от домовете и офисите си, страхувайки се от вторични трусове и щети по сградите.

Земетресението е усетено и в Маншера, Мингора, Сват, Балакот, Батаграм, Кохистан и Тограр. В някои райони властите са извършили превантивни евакуации, за да намалят риска за населението.

За щастие засега няма данни за жертви или сериозни разрушения. Въпреки това, Провинциалната служба за управление при бедствия (PDMA) призова жителите да останат нащрек и да спазват мерките за безопасност при евентуални вторични трусове.

Земетресението идва в особено тежък момент за Пакистан, тъй като редица райони вече са засегнати от наводнения и проливни дъждове. Властите увериха, че системите за мониторинг са в готовност да реагират бързо при извънредни ситуации, предаде frognews.bg.

