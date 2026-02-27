Мощно земетресение с магнитуд 5,3 в Бангладеш

кадър: EMSC

Земетресението с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтер удари Бангладеш в петък сутринта. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).



Земетресение е регистрирано на 47 км източно от Госаба, Инди, на 29 км североизточно от Сатхира, Бангладеш, на дълбочина 10 км. Трусът е регистриран на 27 февруари в 13:52 часа местно време (9:52 българско време), предаде "Фокус".



Издадено е предупреждение за цунами.

