Мощно земетресение с магнитуд 5,3 в Бангладеш

27.02.2026 / 10:37 0

кадър: EMSC

Земетресението с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтер удари Бангладеш в петък сутринта. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Земетресение е регистрирано на 47 км източно от Госаба, Инди, на 29 км североизточно от Сатхира, Бангладеш, на дълбочина 10 км. Трусът е регистриран на 27 февруари в 13:52 часа местно време (9:52 българско време), предаде "Фокус".

Издадено е предупреждение за цунами.

