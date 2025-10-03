Мощно земетресение удари Камчатка

кадър: EMSC

Земетресение с магнитуд 6.1 по скалата на Рихтер е станало днес в на Камчатка, Русия. Това показва справка в сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC), направена от ''Фокус'' .



Трусът е регистриран на 1570 км североизточно от Асахикава, Япония, на 178 км югоизточно от Петропавловск-Камчатски, Русия, на дълбочина от 17 км. Трусът е регистриран в 4:07 часа местно време (19:07 българско време).

