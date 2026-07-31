Москов: Разединението в дясно доведе до две победи на Радев

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Президентските избори наближават, а основният въпрос пред дясното пространство остава – ще се намери ли кандидат, който да успее да обедини различните му формации?

"Разумните хора и пълнолетните разумните хора живеят с разбирането, че ако нещо е нужно, трябва да се намери начин да се направи. В случая явно не говорим за пълнолетни разумни хора. От година и половина изконната позиция на "Синя България" е, че политическата ни традиция претърпя тежки загуби на два поредни президентски избора заради разединението и издигането на тяснопартийни кандидатури", каза съпредседателят на "Синя България" и бивш министър на здравеопазването д-р Петър Москов в студиото на "Денят ON AIR".

Той припомни, че "Синя България" издигна Горан Благоев, "Демократична България" - Лозан Панов, а ГЕРБ - Анастас Герджиков.

"Резултатът е две поредни победи на Румен Радев за президент и на финала - 131 мнозинство за него. И ако това не е сигнал за някой, който има разум в главата, че трябва различен подход. Трябва кандидат, който не е свързан с една партия, която иска да консолидира всички под себе си и да каже: "Ние ще ви водим". Нужен е разумен човек, който привържениците на всички партии, които искат да бъдат опозиция на управлението на Радев, могат да припознаят и могат да направят обща вълна", допълни Москов в ефира на Bulgaria ON AIR.

"Обвинявам всеки един политически лидер, който е напът да разказва, че неговият партиен кандидат трябва да бъде подкрепен от всички, иначе всичките са лоши. Очевидно е, че кандидатурата на Гюров е готвена за кандидатура на "Продължаваме промяната" и "Демократична България". Това е злонамерено съзнателно покушение срещу възможността българската левица да бъде притисната от силен кандидат. Причината е една единствена - там няма лидерство. Лидерите на демократичната общност са заложници на 50-100 хиляди изключително агресивни и талибански настроени революционери", категоричен бе гостът. Според него битката между лидерите не е за постигане на цели, а "как взаимно се унищожават, като говорят от името на тези талибани".

"Заради това се въртим в един затворен кръг, който някакви хора бутат до пенсия, борейки се с мафията. В българския обществен живот има достатъчно стойностни и интелигентни, и с популярност хора, които биха могли да бъдат това. На този етап не мисля, че такива хора биха се включили, за да бъдат оплюти от едните или другите. Цялата тази риторика на либералната талибанска общност унищожава възможността България да бъде крачка напред", подчерта съпредседателят на "Синя България". Москов заяви, че България не е застрашена от разполагането на американски самолети в "Безмер", пише novini.bg.

"Само че преди 3 месеца Радев им каза, че ще се случи и те са легитимна цел, днес ПП казват същото. Това са хора, които гледат към народните представители и си казват: щом те го говорят, значи има нещо", заключи той.

Редактор "Екип на Петел",

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