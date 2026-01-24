Москов във Варна: Тези избори трябва да бъдат не между нови и стари месии, а между лъжа и истина

Булфото

На предстоящия вот изборът трябва да бъде не между нови и стари месии, а между лъжа и истина, каза днес във Варна единият от ръководителите на коалиция „Синя България“ и председател на партия „Консервативно обединение на десницата“ Петър Москов. Той бе категоричен, че формацията на президента Румен Радев не е алтернатива на досегашните управляващи. Москов подчерта, че за „Синя България“ вариантът е не да се гласува за тези, които се надпреварват кой ще даде повече, а за тези, които искат по-малко намеса на държавата и по-малко регулации.

Раздаващата държава е рецепта за провал, посочи Москов, цитиран от БТА. Според него акцентът трябва да падне върху това държавата да бъде извадена от големите инфраструктурни проекти и да се избере пътят на концесиите. По думите му е наложително да се ограничи броят на разрешителните и регулационните режими, а в администрациите да се направят съкращения с до 25 на сто. Москов подчерта още, че е нужно в публичните системи – здравеопазване, образование, сигурност, парите да се дават на база постигнати резултати. Не да бъде намалено финансирането им, а да отива при тези, които работят, това е нещо много по-различно от раздаването, изтъкна Москов.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!