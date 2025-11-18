Москва: Предотвратен е опит за покушение срещу Сергей Шойгу

снимка: Mil.ru

ФСБ (контраразузнавателната служба) е предотвратила опит за покушение срещу секретаря на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу, съобщиха руските държавни медии.

По данни на ФСБ нападението е било планирано да бъде извършено по време на частно посещение на Шойгу на гробище в Москва. Близо до гроба на негови роднини трябвало да бъде задействана експлозия. Службите твърдят, че са установили „украинска следа“ и са осуетили подготовката на атаката, но не са предоставени доказателства за тези обвинения.

Твърди се, че нападението е било подготвяно от саботажна група, която, според руски източници, ФСБ е разкрила в начален етап, предаде БГНЕС.

Задържани са трима съучастници в заговора: двама руски съпрузи и мигрант от централноазиатска държава, предаде ТАСС. Предполагаемият поръчител е гражданинът на Таджикистан Джалолидин Шамсов, който се намира в Украйна. Той е издирван в Русия за убийство и незаконно притежание на огнестрелно оръжие.

