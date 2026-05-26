Москва може да има от 7 до 9 милиона дрона до края на годината

Снимка Кремъл

Русия увеличава военната си мощ.

Москва може да разполага със 7 до 9 милиона дрона до края на годината-Европа вече не може да разглежда въпроса като второстепенен, заявява Андриус Кубилиус, европейски комисар по отбраната и космическите въпроси. Френското списание Le Monde използва този коментар, за да се обърне към експерти, които да анализират какво означава това за Европа.

От Украйна до Иран, последните конфликти въведоха света в ерата на войната с дронове: масово произвеждани, евтини апарати, използвани за претоварване на отбранителните системи, нанасяне на удари по инфраструктурата и изтощаване на противника. Всяка нощ стотици руски дронове се стоварват върху градове, енергийни съоръжения и украинските отбранителни сили.

Според Андриус Кубилиус, европейски комисар по отбраната и космическите въпроси, Москва може да разполага с 7 до 9 милиона дрона през 2026 г. и да обучи до 1,6 милиона оператори до 2030 г. Предвид тези мащаби, Европа вече не може да разглежда въпроса за дроновете като второстепенен. Подкрепата за Украйна, защитата на източния ни фланг и възстановяването на нашата индустриална суверенност вече са част от една и съща стратегическа необходимост.

Засега Украйна понася сама тези атаки, като цената за това е жертвата на нейните войници, инфраструктурата ѝ и населението ѝ. Но никой не може сериозно да вярва, че Москва ще се откаже от военния натиск, който упражнява върху Украйна и Източна Европа, дори и в случай на примирие или временно политическо споразумение. Това, което се разиграва днес над Харков или Одеса, засяга сигурността на целия континент, пише Фокус.

Да помогнем на Украйна да противодейства и да унищожи тези вълни от руски дронове означава да спрем една заплаха да се насочи по-на изток, която неизбежно се приближава към нашите (европейските) граници. Изграждането заедно с украинците на европейска верига за дрони означава да се съчетаят три цели: незабавна военна помощ за Киев, трайна защита на източната граница на Европа и възвръщане на европейската суверенност в областта на промишлеността и отбраната.

В статията се посочва, че в областта на безпилотните летателни апарати Франция е започнала нов етап:

"Актуализацията на закона за военното планиране отделя по-голямо внимание на тези възможности, привличат се нови участници от индустрията, а съвместното производство с Украйна започва да придобива конкретни очертания“.

В същото време се отбелязва, че макар динамиката да е набрала скорост, предвидените за дроновете ресурси остават по-ниски от нуждите, а без координация между държавите и ясна европейска съгласуваност това нарастване на потенциала рискува да остане фрагментарно и недостатъчно в сравнение с руските мащаби.

Екипът от експерти подчертава, че трябва да се осъзнае основният извод: в условията на масово използване на безпилотни летателни апарати основната задача не е в натрупването на запаси, а в разгръщането на системи там, където те могат незабавно да бъдат полезни.

"Произведените в Европа безпилотни летателни апарати трябва преди всичко да укрепят отбранителната способност на Украйна, защото именно на този фронт се решава въпросът за сигурността на целия континент“, се посочва в статията.

Второто последствие засяга промишлеността. Украйна създаде уникална екосистема, способна за броени седмици да адаптира своите модели според нуждите на фронта.

"Европа, от своя страна, разполага не само с големи и стабилни концерни, но и с мрежа от малки и средни предприятия и стартиращи фирми, които очакват пазари за реализация, съответстващи на техните възможности“, обяснява екипът от експерти.

Посочва се, че създаването на европейско-украински клъстер за производство на дронове би позволило да се съчетаят тези два актива: от една страна, оперативният опит и бързината на адаптация на Украйна; от друга – индустриалните, технологичните и финансовите възможности на Франция и Европа. Това би се превърнало в конкретен лост за реиндустриализация, като би затвърдило нови производствени мощности и компетенции в областта на електрониката, роботиката, оптоелектрониката и изкуствения интелект.

Според експертния екип на ниво Европейски съюз инвестициите в размер от 20 до 30 милиарда евро в рамките на пет години, насочени именно към безпилотни летателни апарати, ще съставляват по-малко от 1 % от годишните държавни разходи, но ще променят коренно възможностите на Европа за производство и предоставяне на подкрепа на Украйна.

Посочва се, че предложението в тази насока не означава автоматичен призив за общо увеличение на всички военни разходи. Въпросът е в тяхното насочване.

