Москва настоява Полша да преразгледа решението за затваряне на границата с Беларус

Снимка: Пиксабей

Русия призова Полша да отвори отново границата си с Беларус, близък съюзник на Москва, като нарече затварянето ѝ „разрушително“ и предупреди за последствия, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

„Призоваваме Варшава да обмисли последствията от такива разрушителни стъпки и да преразгледа своето решение възможно най-скоро“, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, след като Полша реши да затвори границата с Беларус заради съвместните му учения с Русия.

Полша съобщи в сряда сутринта, че 19 дрона са навлезли във въздушното ѝ пространство по време на нощните руски въздушни удари в Украйна. Някои от дроновете са свалени от полски и холандски изтребители.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!