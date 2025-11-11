Москва осуетила план на Киев и Лондон за отвличане на МиГ-31

Пиксабей

Русия обяви днес, че е осуетила английско-украински план за отвличане на военен самолет със свръхзвукова ракета, който планирали да насочат към Румъния в рамките на "мащабна провокация", предаде АФП, цитирана от БНР.

Русия, която започна пълномащабна офанзива срещу Украйна през 2022 г., редовно обвинява Киев и европейските му съюзници в дръзки саботажни операции на нейна територия, често без да предоставя доказателства.

Руската Федерална служба за сигурност заяви, че е "разкрила и предотвратила операция на…украинското министерство на отбраната и на британските му супервайзъри да откраднат руски изтребител Миг-31 с хиперзвукова ракета "Кинжал".

Според Русия Киев се опитал "да вербува руски пилоти", обещавайки им 3 млн. долара и гражданство на западна държава.

Киев планирал да самолетът да заходи към базата на НАТО в Констанца, на Черно море, където да бъде "свален" от противовъздушната отбрана, съобщиха от ФСС.

Държавните медии в Русия публикуваха и видео, което показва руски военен, която твърди, че получил имейл от агент на украинското разузнаване, опитващ се да го вербува за плана.

В отговор ФСС съобщи, че руските сили са ударили център на украинското военно разузнаване и летище в Киевска и Хмелницка област.

