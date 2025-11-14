Москва осуетила план на Киев за убийството висш руски държавен служител

Кадър Youtube

Руската Федерална служба за сигурност съобщи, че е осуетила украински заговор за убийството на неназован високопоставен руски държавен служител по време на посещението му на московско гробище, предава БНР.

Служителите на ФСБ са задържали трима души за подготовката на атентата - двама руснаци и мигрант от централноазиатска държава. Според плана е трябвало да се осъществи взрив до гроба на близки на висш руски чиновник, чиято длъжност не се уточнява, с помощта на видеокамера, скрита във ваза с цветя.

От пресцентъра на ФСБ съобщиха, че ударът е бил планиран от украинските спецслужби, които контактували с наемниците в приложенията WhatsApp и Signal. Оттам предупреждават, че Украйна "подготвя аналогични престъпления и в други руски региони".

Междувременно руското министерство на обраната съобщи, че силите му за противовъздушна отбрана са свалили или прехванали 216 украински дрона тази нощ. Свалени са били 66 дрона над южната Краснодарска област, където по-рано са били атакувани петролен склад и пристанище.

Губернаторът на Саратовска област съобщи, че при нападенията с безпилотни апарати е била увредена гражданска инфраструктура, а ръководителят на Волгоградска област - че противовъздушната отбрана е отблъснала нощна атака с дронове срещу енергийна инфраструктура.

