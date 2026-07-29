Москва отрече руски дронове да са нарушили въздушното пространство на Румъния

кадър: Ютуб, МВнР Русия

Министерството на външните работи на Русия заяви снощи, че твърденията на Румъния, че „руски дронове са нарушили въздушното ѝ пространство“, са "неоснователни", и обеща да отговори на експулсирането на руски дипломат от Букурещ, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова написа в уебсайта на ведомството, че румънският народ не би се съгласил с обвиненията на правителството си и вместо това призовава за „здрав разум“ при заемане на позиция по отношение на продължаващата вече над 4 години война на Русия в Украйна.

„Отхвърляме тези последни неоснователни твърдения. Инсценираните инциденти и тяхното пропагандно отразяване показват опита на румънското държавно ръководство да прикрие катастрофалните резултати от своята безотговорна позиция в подкрепа на киевския режим“, написа Захарова.

„Следователно никой не бива да се изненадва, че все по-често сред местната общественост се наблюдава стремеж към здрав разум, когато става въпрос за Украйна и действията на нейните лидери“, написа Захарова, допълвайки, че Румъния ще получи „правилен отговор“.

В понеделник в сградата на румънското външно министерство на руския посланик в Букурещ официално бе връчена нота, с която той бе уведомен, че служител на мисията на Руската федерация в Букурещ се обявява за персона нон грата в Румъния и е длъжен да напусне територията на страната в срок от пет дни.

В периода 24-26 юли румънските въоръжени сили свалиха три дрона, навлезли на национална територия без разрешение, гласеше информация на румънското Министерство на външните работи.

Редактор "Екип на Петел",

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