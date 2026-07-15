Москва приветства Радев и даде пример как ЕС се пропуква

Пиксабей

Отказът на българския министър-председател Румен Радев страната ни да се присъедини към новосформираната „Коалиция на желаещите“ в подкрепа на Украйна предизвика вълна от коментари и полярни реакции в международното пространство. Темата стана централна, след като Радев, който е в Париж за френския национален празник, потвърди, че е получил лична покана от президента Еманюел Макрон, но е избрал България да не участва в инициативата за финансова и военна помощ за Киев, предаде Факти.

Остра реакция от Киев: Разграничаване от европейското мнозинство

Украинската държавна информационна агенция „Укринформ“ излезе с критичен коментар по темата. В своя публикация медията отбелязва, че с този свой ход „България се отдалечава още повече от мнозинството държави-членки на Европейския съюз, които категорично подкрепят Украйна“. „Укринформ“ припомня и досегашните позиции на Радев против предоставянето на българско военно оборудване за Киев, като допълва, че в качеството си на премиер той продължава твърдо да настоява за мирни преговори между Киев и Москва, вместо засилване на военната помощ.

Москва приветства „дипломатическия подход“

В ярък контраст с позициите в Украйна, водещите руски държавни медии отделиха сериозно внимание на изявленията от Париж, представяйки ги в позитивна светлина.

Информационната агенция ТАСС акцентира върху думите на българския премиер, че конфликтът не може да бъде решен чрез удължаването му с военни средства, а изисква дипломация.

РИА „Новости“ публикува самостоятелен материал, описващ решението на София като категоричен отказ от участие в инициативи, водещи до „по-нататъшна военна ескалация“.

Всекидневникът „Известия“ анализира казуса в по-широк геополитически контекст, посочвайки България като пример за задълбочаващите се различия и пукнатини в общоевропейския съюз по отношение на дългосрочната стратегия за подкрепа на Украйна.

Дипломатическият прецедент в Париж и дебатите у дома

Повод за коментари стана и фактът, че докато български гвардейци дефилираха на военния парад във френската столица, страната ни остана без официален представител на паралелната среща на над 35 държави, координиращи помощта за Киев. Самият Радев коментира пред медиите, че „ЕС може да бъде силен само когато отделните държави отстояват своите интереси и това поведение се уважава“.

Критиците на премиера обаче побързаха да отбележат, че подобна изолация от ключови съюзнически формати крие рискове за международния авторитет на страната в рамките на ЕС и НАТО. Предстои да се види как решението на правителството ще се отрази на вътрешнополитическата сцена, тъй като Народното събрание все още има действащо решение за оказване на военнотехническа помощ на Украйна, което не е отменяно от депутатите.

Редактор "Екип на Петел",

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