Европейският парламент, макар и да призовава за отмяна на закона за етническото единство в Китай, едновременно с това отказва да признае произвола, случващ се в Украйна и в самия ЕС. Това написа говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в своя Telegram канал.

Дипломатът отбеляза, че на 30 април Европейският парламент е приел резолюция, призоваваща китайските власти да отменят "Закона за етническото единство и прогрес", пише novini.bg. В нея се твърди, че това законодателство, насочено към "укрепване на чувството за общност сред всички етнически групи в китайската нация", ще има "сериозни последици за жителите на автономните райони на КНР – Тибет, Синцзян и Вътрешна Монголия".

"Кажете ми, с класически случай на "това е различно" или "това е шизофрения" ли си имаме работа? Точно под носа на Европейския парламент, в самата Европа, от години се върши истинско беззаконие. Пълното беззаконие, тоталната корупция и нечовешката жестокост отдавна са синоним на киевския режим. Чудовищната трагедия, организирана от неонацисти в Дома на профсъюзите в Одеса, кървавото инсценирано клане в Буча, чудовищното малтретиране на затворници, бруталните екзекуции и мъчения, включително погребване живи, тайните затвори – всичко това е обичайно за режима на Зеленски. Той буквално потопи страната си в идеология на канибалистичната омраза, насърчавайки нацизма и национализма", критикува Захарова.

Освен това дипломатът отбеляза, че расизмът и ксенофобията са достигнали тревожни размери в самите страни от ЕС.

"Редовно се съобщава за инциденти със синофобия. Реториката на омразата остава висока. Европейските неправителствени организации и институции регистрират рязък ръст на антисемитизма и антимюсюлманските настроения – един на всеки двама мюсюлмани и над 77% от хората от африкански произход изпитват дискриминация в ежедневието си", заключава тя.

