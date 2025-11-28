Москва засили натиска върху Фондацията на Навални

снимка: Булфото

Русия в четвъртък постанови да определи изгнаническа група, създадена от съюзници на покойния опозиционен лидер Алексей Навални, като "терористична организация" в поредната ескалация на кампанията срещу критиците на Кремъл.

Москва засили натиска върху опозиционни групи и хора, свързани с Навални, дори след като той почина при неизяснени обстоятелства в арктически затвор през 2024 г., а всички основни руски опозиционни движения са в изгнание.

Навални – харизматичен антикорупционен активист – беше основният съперник на президента Владимир Путин в страната, като събираше стотици хиляди хора по улиците в протести срещу Кремъл и редовно беше арестуван и тормозен от властите.

Руският Върховен съд заяви в четвъртък, че е постановил да обяви Фондацията за борба с корупцията, регистрирана в Съединените щати и ръководена от бивши сътрудници на Навални, за "терористична организация", забранявайки дейността ѝ в Русия.

Според съда организацията е "насочена към пропагандиране, оправдаване и подкрепа на тероризма", допълва bgonair.bg.

Навални и неговите структури вече бяха обявени за "екстремистки" – определение с подобни правни последици, което също забранява дейността им в Русия.

Кремъл рутинно използва подобни етикети, за да преследва опонентите си, принуждавайки ги да се закриват или да напускат страната.

В отговор на решението Фондацията за борба с корупцията заяви: "Истинските терористи са Владимир Путин и неговите съучастници – хората, които започнаха войната, убиват цивилни и политически опоненти и хвърлят хора в затвора."

Те определиха решението като "политическа тактика" за потискане на опозицията и предупредиха, че други независими медии и правозащитни организации скоро ще бъдат изправени пред същата съдба.

Amnesty International заяви през октомври, когато делото беше внесено в руски съд, че решението "може да отприщи вълна от масови репресии", предаде Barron's.

Русия значително засили кампанията за заглушаване на критиците, след като започна офанзивата си в Украйна през февруари 2022 г.

Съюзниците на Навални твърдят, че неиздадени лабораторни тестове показват, че той е бил отровен и убит в затвора.

Москва отрича всички твърдения, че Навални е бил убит.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!