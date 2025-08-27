Москвич са продали само един джип?

Кадър Москвич

Москвич развенчава митовете: продажбите на кросоувъри са по-високи от слуховете.

Москвич отрече медийни съобщения , че от пускането си на пазара е продаден само един кросоувър Москвич 8. Пресслужбата на производителя заяви, че тази информация не е вярна, предаде Блиц.

Към днешна дата вече са продадени 24 кросоувъра Москвич 8.

Продажбите на Москвич 8 протичат по установения план, отбеляза пресслужбата на производителя.

Продажбите на новия кросоувър започнаха в Русия на 22 юли. Цената на базовата версия е 2,98 милиона рубли (около 62 000), средната конфигурация се оценява на 3,21 милиона рубли, а топ версията е 3,37 милиона рубли.

