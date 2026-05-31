Мост над свлачището е единственият вариант за пътя Смолян – Пампорово

Кадър Нова Тв

Асфалтовата настилка на пътя между Смолян и Пампорово продължава да се пропуква, нацепва и пропада. Месец след бедствието единственият вариант, който експертите и държавата предлагат за възстановяването на участъка, е мостово съоръжение. То трябва да бъде изградено над самото свлачище, като двата му края стъпят върху здравите основи на съществуващия път, съобщи NOVA.

До 10 дни се очаква да бъде изградено и аварийно трасе над пропадналия участък. В същото време Пампорово се готви до дни да открие летния сезон, като се очаква следващата седмица на оглед в курорта да пристигне и министърът на туризма Илин Димитров.

Вече месец прекъснатият път коства на пътуващите нерви и загубено време. Здравка и Светослав пътуват всеки ден през заобиколните маршрути от Смолян до Пампорово, където работят.

„Това за нас е убийство. Разходите се увеличават доста. От една страна трошите колата, защото има дупки, от друга – заобикаляте и плащате. Времето за път се увеличава с един час”, споделя Здравка.

Светослав допълва, че обмисля тотално да се откаже от работата си в курорта. „Трябва да пътувам по два часа на ден. Досега пътувахме около 40 минути на отиване и връщане”, обяснява той.

В същата ситуация са и транспортните фирми. Шофьорите на автобуси се оплакват от закъснения от по 20 минути, заради които търпят критики от пътниците. „Сега минаваме през Стойките. Теренът там е лош и не може да се кара бързо. През зимата там ще е много трудно, падне ли сняг – ще се бавим с по един час”, разказва шофьорът Юлиян Огнянов.

Свлачището е откъснало и вилно селище, в което предприемачът Стилиян Ставракев изгражда нов комплекс за десетки милиони левове. Достъпът сега е възможен само откъм Смолян, което отказва доставчиците на строителни материали.

„Тези, които все пак идват, трябва да прехвърлят товара на по-малки автомобили. Това оскъпява доставката на материали и транспортът става двоен”, пресмята бизнесменът.

Според доклада на експертите от „Геозащита“ - Перник, свлачището продължава да е активно. Областният управител на Смолян Георги Пепеланов обаче отчита и положителни знаци.

„При това засушаване на времето от два-три дни наблюдаваме, че не се забелязват повърхностни води. Може би ще излезе, че причината за това свлачище е преовлажняване на терена от снеговалежите и дъждовете”, коментира той.

Пепеланов увери, че до броени дни ще бъде готов аварийният обход над свлачището, което ще позволи засипаният с чакъл проблемн участък да се заобикаля.

„Ако всичко върви нормално, до 10 дни по този път ще пътуват всички работещи в курортния комплекс. В зависимост от това дали габаритът на места е по-широк, ще вземем решение да се пусне ли и за всички автомобили до 3,5 тона”, уточни областният управител.

Успоредно с това се обсъжда и вариант за използване на алтернативен общински път под свлачището, предложен от хотелиери в Пампорово. В момента трасето се ползва за селскостопански нужди, като част от него също е затрупано от земната маса.

„Този път е много по-широк, по-удобен и не е толкова стръмен, колкото пътят над свлачището. Той ще се използва от абсолютно всички туристи, които са в Пампорово и искат да слязат до Смолян”, обяснява Недялко Кацаров, собственик на комплекси в курорта, пише novini.bg.

Местна строителна фирма е предложила да изгради алтернативното трасе за 60 дни срещу 1,4 млн. евро. „Няма финансиране. На този етап Община Смолян не може да си позволи този разход. Затова апелирам и призовавам президента Румен Радев и министъра на регионалното развитие Иван Шишков да дойдат, да погледнат и да се вслушат в частните инициативи на местните хора и бизнес”, призовава Кацаров.

