Мост във варненското село Медовец е залят от силния дъжд, пътят за Айтос също е под вода
Силен дъжд е залял мост във варненското село Медовец, но няма бедстващи хора. Това съобщават от Областната дирекция на МВР във Варна.
Пътят за Айтос - прохода през Дългопол, също е залят с 50 см вода и кални наноси. В тази отсечка е затворено движението.
На 5 км от Дългопол в посока село Рояк има паднало дърво на пътното платно.
Обстановката се следи от намиращите се на място полицаи, съобщават още от ОДМВР - Варна.
