Мотоклубовете излизат на протест срещу скока в цените на "Гражданска отговорност"

Булфото

Представители на 79 мотоциклетни клуба и групи от цялата страна обявиха национален протест срещу драстичното увеличение на застраховка „Гражданска отговорност“ за мотоциклетите и срещу липсата на адекватна институционална реакция по проблема.

Протестните действия ще се проведат на 15 май в различни градове на България чрез временни блокади на основни пътни артерии и магистрали, пише БГНЕС.

По данни на протестиращите, увеличението на застрахователните премии в редица случаи надхвърля 80%, въпреки официално обявените от застрахователния сектор средни стойности между 10 и 13%.

Мотоциклетната общност заявява, че вече е сезирала компетентните институции с конкретни сигнали и жалби, поставяйки въпроси относно липсата на публична икономическа и финансова обосновка на новите цени, синхронното увеличение на премиите между различни застрахователни компании, отсъствието на реална конкуренция и липсата на сезонни, краткосрочни и разсрочени полици.

Сред основните критики е и твърдението, че не се отчита спецификата на мотоциклетите като сезонно използвани превозни средства, както и особеностите на моторните превозни средства от категория „L“.

Според организаторите, институционалните отговори до момента са били предимно формални и административни, без реален анализ на ситуацията.

„Недопустимо е при толкова сериозно обществено напрежение отговорността да се прехвърля между институциите, а проблемът да бъде свеждан единствено до пазарни механизми, без реална защита на потребителите“, заявяват представители на протестиращите.

Мотоциклетните клубове настояват за:

незабавно замразяване на новите цени на „Гражданска отговорност“ за мотоциклетите до извършване на пълна проверка;

въвеждане на специален режим „Гражданска отговорност на мотоциклетиста“;

възможност за сезонни, краткосрочни и разсрочени застраховки;

отчитане на реалния рисков профил, пробега и начина на използване на мотоциклетите;

създаване на национална работна група с участие на представители на мотообщността, държавните институции и застрахователния сектор.

Организаторите подчертават, че протестът няма политически характер и го определят като национална гражданска реакция срещу несправедливото финансово натоварване, липсата на прозрачност и отказа на институциите да се ангажират с проблема.

