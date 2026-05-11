Мотоклубовете излизат на протест срещу скока в цените на "Гражданска отговорност"
Булфото
Представители на 79 мотоциклетни клуба и групи от цялата страна обявиха национален протест срещу драстичното увеличение на застраховка „Гражданска отговорност“ за мотоциклетите и срещу липсата на адекватна институционална реакция по проблема.
Протестните действия ще се проведат на 15 май в различни градове на България чрез временни блокади на основни пътни артерии и магистрали, пише БГНЕС.
По данни на протестиращите, увеличението на застрахователните премии в редица случаи надхвърля 80%, въпреки официално обявените от застрахователния сектор средни стойности между 10 и 13%.
Мотоциклетната общност заявява, че вече е сезирала компетентните институции с конкретни сигнали и жалби, поставяйки въпроси относно липсата на публична икономическа и финансова обосновка на новите цени, синхронното увеличение на премиите между различни застрахователни компании, отсъствието на реална конкуренция и липсата на сезонни, краткосрочни и разсрочени полици.
Сред основните критики е и твърдението, че не се отчита спецификата на мотоциклетите като сезонно използвани превозни средства, както и особеностите на моторните превозни средства от категория „L“.
Според организаторите, институционалните отговори до момента са били предимно формални и административни, без реален анализ на ситуацията.
„Недопустимо е при толкова сериозно обществено напрежение отговорността да се прехвърля между институциите, а проблемът да бъде свеждан единствено до пазарни механизми, без реална защита на потребителите“, заявяват представители на протестиращите.
Мотоциклетните клубове настояват за:
незабавно замразяване на новите цени на „Гражданска отговорност“ за мотоциклетите до извършване на пълна проверка;
въвеждане на специален режим „Гражданска отговорност на мотоциклетиста“;
възможност за сезонни, краткосрочни и разсрочени застраховки;
отчитане на реалния рисков профил, пробега и начина на използване на мотоциклетите;
създаване на национална работна група с участие на представители на мотообщността, държавните институции и застрахователния сектор.
Организаторите подчертават, че протестът няма политически характер и го определят като национална гражданска реакция срещу несправедливото финансово натоварване, липсата на прозрачност и отказа на институциите да се ангажират с проблема.
