Моторист е с фрактури на двете ръце след опит да изпревари кола на "Хемус" край Варна

Булфото, илюстративна

Опит за изпреварване на АМ „Хемус“ завършил с пътнотранспортно произшествие в неделя около 12:05 ч., съобщават от пресцентъра на ОДМ на МВР-Варна.

По данни на полицията 32-годишен мъж, управлявал мотоциклет, загубил контрол при извършване на маневрата, ударил странично изпреварвания автомобил и паднал на пътното платно.

В резултат на инцидента той е получил фрактури на двете ръце, без опасност за живота.

Редактор "Екип на Петел",

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