Моторист е с фрактури на двете ръце след опит да изпревари кола на "Хемус" край Варна
Булфото, илюстративна
Опит за изпреварване на АМ „Хемус“ завършил с пътнотранспортно произшествие в неделя около 12:05 ч., съобщават от пресцентъра на ОДМ на МВР-Варна.
По данни на полицията 32-годишен мъж, управлявал мотоциклет, загубил контрол при извършване на маневрата, ударил странично изпреварвания автомобил и паднал на пътното платно.
В резултат на инцидента той е получил фрактури на двете ръце, без опасност за живота.
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