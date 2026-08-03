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Моторист е с фрактури на двете ръце след опит да изпревари кола на "Хемус" край Варна

03.08.2026 / 10:46 0

Булфото, илюстративна

Опит за изпреварване на АМ „Хемус“ завършил с пътнотранспортно произшествие в неделя около 12:05 ч., съобщават от пресцентъра на ОДМ на МВР-Варна. 

По данни на полицията 32-годишен мъж, управлявал мотоциклет, загубил контрол при извършване на маневрата, ударил странично изпреварвания автомобил и паднал на пътното платно.

В резултат на инцидента той е получил фрактури на двете ръце, без опасност за живота.

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