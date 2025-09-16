Моторист е с опасност за живота след тежка катастрофа на пътя Асеновград–Смолян

Булфото

Мотоциклетист е с опасност за живота след пътнотранспортно произшествие на пътя между Асеновград и Смолян.

Инцидентът е станал вчера, на 15 септември, около 19:55 ч., съобщиха от Областната дирекция на МВР – Смолян. Мотоциклет "Кавазаки Z 1000“, управляван от 41-годишен мъж от Асеновград, на завой губи контрол над превозното средство, излиза извън платното за движение и се удря в крайпътната мантинела.

В резултат на удара мотористът е с тежки наранявания и е транспортиран в УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив, с опасност за живота.

Работата по изясняване на причините за произшествието продължава. По случая е образувано досъдебно производство, предаде Фокус.

