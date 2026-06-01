Моторист е със счупен крак след катастрофа в Ахелой

Снимка: Булфото

Тежка катастрофа между мотоциклет и лек автомобил парализира движението в Ахелой, община Поморие. Инцидентът е станал на едно от натоварените кръстовища в населеното място.

По информация на Флагман.БГ, зад волана на мотоциклета е бил П. П., роден през 2003 година. Младият мъж се е забил с машината си в лек автомобил Фолксваген Голф. Колата е била управлявана от строителен работник.

Пристигналият на място полицейски екип е тествал водача на четириколесното возило за употреба на забранени субстанции. Драг тестът е отчел положителна проба, като уредът е показал, че мъжът е шофирал под въздействието на наркотични вещества. Той е задържан незабавно от служителите на Районното управление в Поморие.

В резултат на силния удар мотористът е отхвърлен на пътното платно. На мястото веднага е пристигнала линейка на Спешна помощ, която е транспортирала пострадалия младеж към болница. По първоначални данни той е претърпял сериозни наранявания, сред които счупен крак и множество други фрактури по тялото, но е контактен и без опасност за живота.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!