Моторист е в болница след катастрофа в Хасково
Снимка: Булфото
Моторист пострада при катастрофа в района на зеленчуковия пазар в Хасково.
Произшествието стана по обяд, когато мотористът се е движил от кръстовището в посока СУ „Васил Левски“ и е бил засечен от излизаща от площад „Спартак“ фирмена лека кола, съобщава haskovo.info.
Раненият е откаран с линейка в Спешно отделение на МБАЛ – Хасково. Водачите не са употребили алкохол.
Движението в района беше затруднено до разчистване на местопроизшествието.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!