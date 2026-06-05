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Моторист е в болница след катастрофа в Хасково

05.06.2026 / 13:30 0

Снимка: Булфото

Моторист пострада при катастрофа в района на зеленчуковия пазар в Хасково.

Произшествието стана по обяд, когато мотористът се е движил от кръстовището в посока СУ „Васил Левски“ и е бил засечен от излизаща от площад „Спартак“ фирмена лека кола, съобщава haskovo.info.

Раненият е откаран с линейка в Спешно отделение на МБАЛ – Хасково. Водачите не са употребили алкохол.

Движението в района беше затруднено до разчистване на местопроизшествието.

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