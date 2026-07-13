Моторист и 17-годишно момиче са пострадали при катастрофата край Балчик, причината - висока скорост и неспазена дистанция

Булфото

Моторист на 45 години и момиче на 17 години са пострадали при катастрофа между мотоциклет и лек автомобил на главен път I-9, съобщават от Областната дирекция на МВР в Добрич.

Пътнотранспортното произшествие е станало вчера следобед около 16:40 ч. край разклона за балчишкото село Стражица. Установено е, че мотоциклет „Сузуки“, движещ се с несъобразена скорост и при неспазена дистанция, се е блъснал в задната част на завиващ лек автомобил.

При инцидента е пострадал 45-годишният моторист, който е транспортиран и настанен в болница „Св. Анна“ във Варна с фрактури на прешлени и ребра. Пострадало е и 17-годишно момиче, пътувало на мотоциклета. След преглед тя е освободена за домашно лечение с охлузвания и фрактура на пръст на ръката, предаде БТА.

На участниците в катастрофата са взети проби за употреба на алкохол и наркотични вещества. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

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