Моторист катастрофира в тунел "Железница"
снимка: АПИ
Заради самокатастрофирал моторист движението в тунел "Железница" на автомагистрала "Струма" в посока Кулата временно се осъществяваше в изпреварващата лента.
От Областната дирекция на МВР в Благоевград съобщиха пред БТА, че мотористът е транспортиран до Спешно-примено отделение в Благоевград за уточняване на състоянието.
Заради инцидента затворена за движение бе активната лента, а трафикът се регулираше от интелигентни транспортни системи.
Около 19 часа движението в тунела в посока Кулата беше възстановено.
