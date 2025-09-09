реклама

Моторист на 36 години е с опасност за живота след катастрофа в Старозагорско

09.09.2025 / 13:01 0

Снимка: Булфото, архив

Мотоциклетист на 36 години е с опасност за живота, настанен в болница след катастрофа между селата Оризово и Гранит в община Братя Даскалови. 

Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигнал за инцидента е получен вчера около 19 ч., предава Дарик. 

По първоначална информация е самокатастрофирал мотоциклет "Сузуки", управляван от пострадалия. Превозното средство се блъснало в предпазна мантинела.

Водачът е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама