Моторист на 36 години е с опасност за живота след катастрофа в Старозагорско
Снимка: Булфото, архив
Мотоциклетист на 36 години е с опасност за живота, настанен в болница след катастрофа между селата Оризово и Гранит в община Братя Даскалови.
Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.
Сигнал за инцидента е получен вчера около 19 ч., предава Дарик.
По първоначална информация е самокатастрофирал мотоциклет "Сузуки", управляван от пострадалия. Превозното средство се блъснало в предпазна мантинела.
Водачът е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!