Моторист на 36 години е с опасност за живота след катастрофа в Старозагорско

Снимка: Булфото, архив

Мотоциклетист на 36 години е с опасност за живота, настанен в болница след катастрофа между селата Оризово и Гранит в община Братя Даскалови.

Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигнал за инцидента е получен вчера около 19 ч., предава Дарик.

По първоначална информация е самокатастрофирал мотоциклет "Сузуки", управляван от пострадалия. Превозното средство се блъснало в предпазна мантинела.

Водачът е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат.

