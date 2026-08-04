Моторист на задна гума връхлетя кола на улица в Русе

Стопкадър Ютуб, Русе Медиа

Днес следобед моторист, движещ се на задна гума, се вряза в лек автомобил с майка и дете на улица „Алеи Възраждане“ в Русе. Инцидентът наложи временно затваряне на отсечката, а водачът на двуколесното превозно средство е откаран в болница, съобщават от местната медия "Русе Медиа".

Според разказа на шофьорката на ударения лек автомобил „Ауди“, тя е извършвала маневра по излизане от паркомясто.

„Не видях мотора, караше бързо и на задна гума“, споделя жената.

Нейните думи са потвърдени и от очевидци на инцидента, които допълват, че екстремното шофиране е попречило на моториста да реагира навреме и да избегне страничния сблъсък. В колата е пътувало и едногодишното дете на водачката. За щастие, майката и бебето са напълно невредими след произшествието.

Живеещи и преминаващи в района русенци критикуват остро поведението на моториста. Те определят действията му като крайно безотговорни, имайки предвид, че мястото е оживено и оттам ежедневно преминават много хора.

Пострадалият мъж е транспортиран от екип на Спешна помощ в лечебно заведение, като към момента състоянието му все още се изяснява. Движението по улица „Алеи Възраждане“ остава блокирано в очакване на официална информация за здравословното състояние на водача и извършване на необходимите следствени действия от полицията в Русе за установяване на точните причини за катастрофата.

Редактор "Екип на Петел",

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