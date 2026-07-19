Моторист от Павликени падна от мост и загина на място край Сухиндол

Булфото

Тежък пътен инцидент отне живота на 46-годишен мъж от Павликени. Произшествието е станало в неделя около 02:00 ч. в село Горско Косово.

По първоначална информация двама мъже са паднали от мост, докато са се придвижвали с нерегистриран кросов мотоциклет. Един от тях е починал на място вследствие на удара, а спътникът му – мъж от Севлиево – е транспортиран по спешност и настанен във великотърновската болница, предаде Нова телевизия.

Причините и обстоятелствата около трагичния инцидент все още се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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