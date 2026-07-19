реклама

Моторист от Павликени падна от мост и загина на място край Сухиндол

19.07.2026 / 08:44 0

Булфото

Тежък пътен инцидент отне живота на 46-годишен мъж от Павликени. Произшествието е станало в неделя около 02:00 ч. в село Горско Косово.

По първоначална информация двама мъже са паднали от мост, докато са се придвижвали с нерегистриран кросов мотоциклет. Един от тях е починал на място вследствие на удара, а спътникът му – мъж от Севлиево – е транспортиран по спешност и настанен във великотърновската болница, предаде Нова телевизия.

Причините и обстоятелствата около трагичния инцидент все още се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама