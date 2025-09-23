Моторист от Варна загина между селата Горен чифлик и Пчелник

Булфото, архив

Черната статистика на войната по пътищата вчера бе допълнена с още една жертва. 45- годишен мотоциклетист е самокатастрофирал и загинал на място, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

В празничния ден, около 14.10 часа водачът – варненец, е управлявал моторното превозно средство между селата Горен чифлик и Пчелник, когато е излязъл извън пътното платно и се е блъснал в дърво.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!