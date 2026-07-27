Моторист пострада, след като блъсна сърна на пътя между Сандански и Струмяни

Снимка: Булфото, илюстративна

Петдесетгодишен моторист е пострадал, след като е блъснал внезапно изскочила на пътното платно сърна на главен път I-1 (Е-79) между Сандански и Струмяни, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Благоевград. Инцидентът е станал около 11:50 ч. на 26 юли.

По данни на полицията мъжът от село Ново Делчево е управлявал мотоциклет БМВ с несъобразена с пътните условия скорост, когато животното е изскочило на пътното платно.

При произшествието водачът е получил охлузни рани по тялото и фрактура на пръст на стъпалото, посочва БТА. Пробата за употреба на алкохол, извършена с техническо средство, е отрицателна, допълват от полицията.

На 24 юли, три леки автомобила са катастрофирали в района на Кресна. Заради произшествието движението в района на Кресна се осъществяваше поетапно в едното пътно платно, като трафикът беше регулиран от полиция до освобождаване на участъка.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!