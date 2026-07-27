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Моторист пострада, след като блъсна сърна на пътя между Сандански и Струмяни

27.07.2026 / 15:07 1

Снимка: Булфото, илюстративна

Петдесетгодишен моторист е пострадал, след като е блъснал внезапно изскочила на пътното платно сърна на главен път I-1 (Е-79) между Сандански и Струмяни, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Благоевград. Инцидентът е станал около 11:50 ч. на 26 юли. 

По данни на полицията мъжът от село Ново Делчево е управлявал мотоциклет БМВ с несъобразена с пътните условия скорост, когато животното е изскочило на пътното платно.

При произшествието водачът е получил охлузни рани по тялото и фрактура на пръст на стъпалото, посочва БТА. Пробата за употреба на алкохол, извършена с техническо средство, е отрицателна, допълват от полицията. 

На 24 юли, три леки автомобила са катастрофирали в района на Кресна. Заради произшествието движението в района на Кресна се осъществяваше поетапно в едното пътно платно, като трафикът беше регулиран от полиция до освобождаване на участъка. 

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село варна (преди 14 минути)
Рейтинг: 37070 | Одобрение: 590
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