Моторист пострада при катастрофа с миниван в София

Снимка Булфото

Пътен инцидент между миниван и мотор е станал в района на кръстовището между булевардите „Вардар“ и „Възкресение“ в София.

По първоначална информация при сблъсъка е пострадал мотористът, на когото е оказана медицинска помощ. На място са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ, а движението в района временно беше затруднено, пише Булфото.

Заради инцидента бяха въведени временни корекции в част от линиите на градския транспорт и движението на трамваите в района.

Причините за катастрофата се изясняват.

Редактор "Екип на Петел",

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