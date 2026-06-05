Моторист пострада при катастрофа с миниван в София
Снимка Булфото
Пътен инцидент между миниван и мотор е станал в района на кръстовището между булевардите „Вардар“ и „Възкресение“ в София.
По първоначална информация при сблъсъка е пострадал мотористът, на когото е оказана медицинска помощ. На място са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ, а движението в района временно беше затруднено, пише Булфото.
Заради инцидента бяха въведени временни корекции в част от линиите на градския транспорт и движението на трамваите в района.
Причините за катастрофата се изясняват.
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