Моторист пострада при пътен инцидент на пътя между Балчик и Оброчище

Снимка: Булфото, архив

Мотоциклетист е ранен след пътен инцидент, станал около 17 ч. днес по първокласния път в участъка между Балчик и Оброчище.

Катастрофата е станала в района на разклона за село Стражица, пише Про нюз Добрич.

Пострадалият е откаран от линейка на Центъра за спешна медицинска помощ.

Все още няма официална информация за причините за пътно-транспортното произшествие и за състоянието на моториста.

Очаквайте подробности!

Редактор "Екип на Петел",

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