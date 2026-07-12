Моторист пострада при пътен инцидент на пътя между Балчик и Оброчище
Снимка: Булфото, архив
Мотоциклетист е ранен след пътен инцидент, станал около 17 ч. днес по първокласния път в участъка между Балчик и Оброчище.
Катастрофата е станала в района на разклона за село Стражица, пише Про нюз Добрич.
Пострадалият е откаран от линейка на Центъра за спешна медицинска помощ.
Все още няма официална информация за причините за пътно-транспортното произшествие и за състоянието на моториста.
Очаквайте подробности!
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