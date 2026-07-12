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Моторист пострада при пътен инцидент на пътя между Балчик и Оброчище

12.07.2026 / 20:51 0

Снимка: Булфото, архив

Мотоциклетист е ранен след пътен инцидент, станал около 17 ч. днес по първокласния път в участъка между Балчик и Оброчище. 

Катастрофата е станала в района на разклона за село Стражица, пише Про нюз Добрич.

Пострадалият е откаран от линейка на Центъра за спешна медицинска помощ.

Все още няма официална информация за причините за пътно-транспортното произшествие и за състоянието на моториста.

Очаквайте подробности!

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Редактор "Екип на Петел",

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